Суд в Москве дал четыре года колонии кардиохирургу за финансирование ФБК. Он начал донатить организации, когда ее еще не объявили «экстремистской»
Перовский суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы кардиохирурга с 20-летним стажем Ивана Тищенко за донаты в адрес ФБК, сообщает Sotavision.
Тищенко признали виновным в финансировании «экстремистской» организации (часть 1 статьи 282.3 УК). Процесс проходил в закрытом режиме по просьбе защиты, врач признал вину.
Как рассказывал сам Тищенко, он начал делать регулярные донаты ФБК еще до того, как власти РФ объявили организацию «экстремистской», а после этого забыл вовремя отозвать подписку.
Фонд борьбы с коррупцией был объявлен «экстремистской» организацией в июне 2021 года.
По данным «Мемориала», из-за донатов ФБК были возбуждены как минимум 27 уголовных дел о финансировании «экстремистской» организации. Тищенко стал вторым обвиняемым, получившим за это реальный тюремный срок. Еще 11 человек получили штафы, двое — условные наказания; остальные дела еще не рассмотрены судами.
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