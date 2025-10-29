Основательницу издания Astra Анастасию Чумакову включили в реестр «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг включил в реестр «террористов и экстремистов» 49 человек, в их числе основательница и главный редактор издания Astra Анастасия Чумакова, отмечает телеграм-канал, отслеживающий обновления списка.

Рядом с именем Чумаковой нет пометок. Это означает, что власти РФ считают ее «причастной к экстремистской деятельности».

24 октября Astra сообщила, что в доме матери Чумаковой в Ульяновске прошел обыск по делу о распространении «фейков» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), которое завели против журналистки.

Что стало поводом для дела — неизвестно. По данным Astra, 61-летнюю мать журналистки допросили в качестве свидетеля.

Власти России объявили телеграм-канал Astra «иностранным агентом» в 2024 году. Анастасия Чумакова в личном качестве «иноагентом» объявлена не была, но ее ведомство указало в графе «ФИО участников» в записи о внесении телеграм-канала в реестр. В феврале 2025-го Чумакову оштрафовали на 35 тысяч рублей за недонесение на себя как руководителя СМИ, признанного «иноагентом».

По подсчетам «Новой газеты Европа», Росфинмониторинг ежемесячно добавляет в реестр «террористов и экстремистов» от 250 до 350 человек. Люди, включенные в этот реестр, не могут совершать банковские операции — их счета в России блокируют.

