Росфинмониторинг ежемесячно добавляет в реестр «террористов и экстремистов» от 250 до 350 человек, подсчитала «Новая газета Европа». Сейчас в списке в общей сложности 18 771 человек.

С 2024 года список растет в два раза быстрее, чем в начале полномасштабной российско-украинской войны, говорится в исследовании. В 2022-м в него добавили 1,4 тысячи человек, в 2023-м — 1,8 тысячи человек, в 2024-м — 3,2 тысячи человек. За неполный 2025 год в реестр добавили уже 3031 человека, то есть в среднем 319 человек в месяц (по данным на середину октября).

За последние два года в реестре резко выросла доля несовершеннолетних. По подсчетам «Новой», с июля 2025-го каждый десятый, кого добавляют в список, младше 18 лет.

Также с 2023 года в реестре выросла доля граждан Украины — это взятые в плен военнослужащие и гражданские лица, осужденные в России по «террористическим» статьям. С июля 2025-го каждый пятый новый фигурант списка — украинец.

Доля женщин в реестре падает. Сейчас 9 из 10 недавно добавленных в список Росфинмониторинга — это мужчины.

Расширение реестра связано как с ужесточением законодательства, так и тем, что Росфинмониторинг может объявлять «террористами и экстремистами» не только приговоренных по соответствующим статьям, но и подозреваемых. Сейчас в реестре больше людей, чем вынесено приговоров по «террористическим» и «экстремистским» статьям, пишет «Новая».

