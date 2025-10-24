К матери основательницы и главного редактора телеграм-канала Astra Анастасии Чумаковой пришли с обыском в Ульяновске, сообщило издание.

Обыск, как утверждает Astra, провели в рамках уголовного дела о распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), возбужденного против Чумаковой. Что стало поводом для дела — неизвестно, о его возбуждении ранее не сообщалось. По данным Astra, 61-летнюю мать журналистки допросили в качестве свидетеля.

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД, пришедшие с обыском, читали личные переписки матери Чумаковой и изъяли у нее технику, пишет Astra. Сама Чумакова, как отмечает телеграм-канал, более 10 лет не живет в квартире, где проходил обыск и не прописана там.

25 октября 2024 года Минюст внес телеграм-канал Astra в реестр «иностранных агентов». Его основательница Анастасия Чумакова в личном качестве «иноагентом» объявлена не была, но ее ведомство указало в графе «ФИО участников» в записи о внесении телеграм-канала в реестр. В феврале 2025 года, как сообщала сама Astra, Чумакову оштрафовали на 35 тысяч рублей за недонесение на себя как руководителя СМИ, признанного «иноагентом».

