Рыночная стоимость разработчика графических процессоров Nvidia превысила пять триллионов долларов. Такой капитализации компания достигла первой в мире.

На открытии торгов на американской бирже NASDAQ 29 октября акции Nvidia выросли почти на 5% — до 210 долларов за ценную бумагу. Это позволило компании достичь рекордного уровня по капитализации.

На втором месте в мире по рыночной стоимости находится Microsoft, на третьем — Apple. 28 октября капитализация производителя iPhone в ходе торгов впервые превысила четыре триллиона долларов. Nvidia и Microsoft преодолели эту отметку в июле.

Акции Nvidia, отмечает Reuters, подорожали после того, как компания объявила о заказах на поставку ИИ-чипов на сумму 500 миллиардов долларов и планах по созданию семи суперкомпьютеров для властей США.

Кроме того, на рост акций компании повлияло заявление президента США Дональда Трампа о том, что он обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином процессоры Blackwell, разработанные Nvidia, пишет Bloomberg.