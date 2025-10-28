Капитализация Apple (ненадолго) превысила четыре триллиона долларов

Рыночная капитализация компании Apple впервые в истории достигла четырех триллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

В ходе торгов 28 октября акции компании выросли на 0,4%, что позволило ей достичь этого рубежа. Затем стоимость акций незначительно снизилась — и капитализация Apple оказалась менее четырех триллионов.

Как указывает Bloomberg, стоимость акций компании выросла на фоне более высокого, чем ожидалось, спроса на новейшую линейку iPhone. За первые 10 дней в США и Китае продали на 14% больше iPhone 17, чем за первые 10 дней продаж iPhone 16 в 2024 году, следует из данных Counterpoint Research.

Apple стала третьей компанией в мире, чья стоимость достигла четырех триллионов долларов. Первой стала компания Nvidia в июле 2025-го, второй этого рубежа в том же месяце достигла Microsoft.

Сейчас Nvidia близка к тому, чтобы стать первой компанией с капитализацией пять триллионов долларов. Рыночная стоимость компании составляет 4,915 триллиона долларов.

Капитализация Microsoft по состоянию на 28 октября составляла 4,041 триллиона долларов.

