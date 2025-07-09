Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов. Ни одна компания в мире никогда не стоила так дорого

Рыночная капитализация компании Nvidia превысила четыре триллиона долларов.

Это первый случай в истории, когда какая-либо компания стоит так дорого.

С апреля, когда на американских рынках случился обвал из-за тарифной войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, стоимость Nvidia увеличилась на 75%.

За последние пять лет капитализация Nvidia увеличилась в 27 раз. Основной причиной столь резкого роста стал повышенный спрос на чипы, необходимые для обучения моделей искусственного интеллекта.

Помимо Nvidia, лишь две компании в истории преодолевали отметку стоимости в три триллиона долларов. Это Apple (сейчас оценивается в 3,3 триллиона) и Microsoft (сейчас стоит примерно 3,7 триллиона).