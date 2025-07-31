Капитализация Microsoft вслед за Nvidia превысила четыре триллиона долларов

Рыночная капитализация компании Microsoft впервые превысила четыре триллиона долларов.

Акции Microsoft подскочили более чем на 6% на старте торгов 31 июля на фоне опубликованного накануне отчета о прибылях, которые превзошли ожидания аналитиков.

Microsoft стала второй компанией в истории, которая стоит так дорого — после производителя чипов Nvidia.

Капитализация Nvidia превысила отметку в четыре триллиона 9 июля. Сейчас компания стоит 4,39 триллиона долларов.

Многомесячный резкий рост стоимости как Microsoft, так и Nvidia происходит на фоне увеличения интереса инвесторов к искусственному интеллекту. Nvidia производит чипы, необходимые для обучения ИИ. Microsoft — один из крупнейших инвесторов компании OpenAI, производящей самый популярный в мире чат-бот ChatGPT.