«Найдены тела 16 погибших, останки еще семерых предстоит идентифицировать». В Копейске завершили разбор завалов на месте взрыва на военном заводе

В Копейске завершили разбор завалов и поиск останков погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» 22 октября, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

«Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске завершены, — заявили чиновники. — В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще семерых погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается».

29 октября в городе проходят первые похороны погибших сотрудников завода.

Взрыв на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел поздно вечером 22 октября. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и производит боеприпасы для полевой, корабельной, зенитной и танковой артиллерии.

Глава Челябинской области Алексей Текслер почти сразу заявил, что «версия прилета беспилотника не подтверждается». Следственный комитет РФ назвал причиной взрыва «нарушение правил безопасности». Точная причина происшествия до сих пор не названа.