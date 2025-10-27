«Надежды нет» Пять дней назад на военном заводе в Копейске произошел взрыв. Погибли не менее 13 человек. Еще 10 не найдены

Завод «Пластмасс» в Копейске Александр Чирков / ТАСС / Profimedia

Пять дней назад — 22 октября — произошел взрыв на заводе «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область). По состоянию на 27 октября официально признаны погибшими 13 человек. Их тела найдены. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области 27 октября.

Всего, по информации местных властей, в списке жертв взрыва — 23 сотрудника предприятия. Судьба еще 10 человек до сих пор неизвестна. Разбор завалов на месте взрыва продолжается.

Как сообщалось ранее, при взрыве пострадали почти 30 человек. Четверо пострадавших, рассказали в правительстве, остаются в больницах области, еще двое направлены в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные лечатся дома.

27 октября в Копейске прошла встреча коллектива предприятия, родных погибших и пострадавших с руководством завода и представителями властей, сообщило издание 74.ru. На встрече вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин рассказал, что родственники опознали тела семи человек, погибших при взрыве. Для установления личностей остальных найденных погибших у семей взяли образцы ДНК.

«Необходимо время для всех процессуальных действий. Пока до площадки, до основания, фундамента не дойдем, поисковые работы будут продолжаться. <…> Все останки, найденные на месте ЧП, будут идентифицироваться с помощью генной экспертизы. Не будет такого, что человек „испарился“», — заверил Фартыгин.

В свою очередь глава предприятия Александр Балашов пообещал, что власти Копейска оплатят расходы на похороны, а руководство завода оплатит поминки и поддержит семьи погибших. На вопрос сестры одной из пропавших без вести сотрудниц предприятия, есть ли надежда, что ее родственницу найдут живой, тот ответил: «Скажу честно. Надежды нет».

Члены семей, близких которых уже опознали, спросили, когда им позволят забрать тела. «Если судмедэкспертиза и Следственный комитет дадут разрешение, тела можно будет забрать», — сказал Балашов.

Собравшиеся также задали вопрос о причине взрыва, которую власти до сих пор не назвали. «Вам ответ этот никто сейчас не даст. Чтобы установить, нужно провести следственные мероприятия, в том числе нужны экспертизы, которые сейчас делаются», — сказал им Фартыгин.

Завод «Пластмасс» в Копейске входит в госкорпорацию «Ростех». Предприятие производит боеприпасы для полевой, корабельной, зенитной и танковой артиллерии, в том числе — неуправляемые авиационные ракеты С-8, об использовании которых на войне России с Украиной регулярно сообщает Минобороны РФ.

Взрыв на заводе произошел поздно вечером 22 октября. Глава Челябинской области Алексей Текслер почти сразу заявил, что «версия прилета беспилотника не подтверждается». Следственный комитет РФ назвал причиной взрыва «нарушение правил безопасности».

24 октября в Челябинской области был днем траура по погибшим

В Копейске — день траура. При взрыве на военном заводе там погибли 12 человек, 29 пострадали, еще 11 не найдены «Главная наша задача — выполнить гособоронзаказ», — сказал директор предприятия

24 октября в Челябинской области был днем траура по погибшим

В Копейске — день траура. При взрыве на военном заводе там погибли 12 человек, 29 пострадали, еще 11 не найдены «Главная наша задача — выполнить гособоронзаказ», — сказал директор предприятия