Число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске выросло до 13 человек, сообщили в правительстве Челябинской области.

В списке жертв взрыва 23 сотрудника завода, уточнили в правительстве. Такие же цифры называл губернатор Челябинской области Алексей Текслер в день траура, который прошел 24 октября, но на тот момент погибшими считались 12 человек, а пропавшими без вести — 11. Теперь 13 человек признаны погибшими, их тела найдены. Разбор завалов на месте взрыва продолжается.

При взрыве пострадали еще почти 30 человек. Четверо остаются в больницах области, еще двое направлены в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде, добавили в правительстве.

Жители Копейска, как пишет телеграм-канал «Челябинск будущего», сделали коллаж из фотографий тех, кого не могут найти их близкие после взрыва. Они до сих пор не знают, в каких списках их родственники — погибших, раненых или пропавших без вести. Этот коллаж распространяют в социальных сетях.

Взрыв на заводе «Пластмасс», который входит в госкорпорацию «Ростех», произошел вечером 22 октября. Сначала сообщалось о четырех погибших, потом — о девяти, потом — о 12. Следственный комитет назвал причиной взрыва «нарушение правил безопасности». В день траура 24 октября в сквер у завода пришел губернатор Алексей Текслер, который заявил, что «погибли наши боевые товарищи». Затем к собравшимся обратился директор предприятия, назвавший главной задачей выполнение гособоронзаказа. Завод в Копейске производит боеприпасы для полевой, корабельной, зенитной и танковой артиллерии.

