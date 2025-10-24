Завод «Пластмасс» в Копейске, 23 октября 2025 года Александр Чирков / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Вечером 22 октября произошел взрыв на заводе «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область). Сначала сообщалось о четырех погибших, потом — о девяти, потом — о 12. Еще более 20 человек пострадали. Глава региона Алексей Текслер почти сразу заявил, что «версия прилета беспилотника не подтверждается». Следственный комитет назвал причиной взрыва «нарушение правил безопасности».

Завод «Пластмасс» был основан в 1939 году, он входит в госкорпорацию «Ростех». Предприятие производит боеприпасы для полевой, корабельной, зенитной и танковой артиллерии. В том числе — неуправляемые авиационные ракеты С-8, об использовании которых на войне России с Украиной регулярно сообщает Минобороны, отмечало «Агентство». В июне 2024 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов отчитывался, что за последние годы завод в пять раз нарастил производство военной продукции и планирует повысить этот показатель еще на 20%.

24 октября в Копейске — день траура по погибшим при взрыве. Утром губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что число пострадавших выросло до 29 человек: шестеро из них госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Еще 11 человек не найдены. Текслер также пообещал выплаты в размере 10 миллионов рублей семьям погибших и от одного до двух миллионов рублей — пострадавшим.

В день траура люди пришли с цветами в сквер недалеко от завода. Там находится танк Т-64, установленный в мае как «подарок городу» от завода «Пластмасс». Цветы возлагали на танк. Местный сайт 74.ru пишет, что в сквере собрались сотни людей. Одна из жительниц города рассказала журналистам, что сбор на возложение цветов объявляли в соцсетях, в группе завода и «просто на улицах люди обсуждали». Собравшиеся потребовали назвать имена погибших при взрыве. Представитель профсоюза сначала заявил, что списки погибших и пропавших есть, но представят их только в понедельник. Затем списки все же зачитали.

Потом в сквер приехал Алексей Текслер. Он возложил цветы и выступил с короткой речью, в которой сказал, что «погибли наши боевые товарищи». «Говорю „боевые“, потому что они выполняли задачи для СВО. Мы скорбим, будем вечно помнить их имена», — заявил Текслер. Он добавил, что сам попросил огласить список тех, кто «не пришел домой» — это 23 человека (погибшие и те, кто числятся пропавшими).

После губернатора к жителям города обратился гендиректор предприятия Александр Балашов. «Погибли наши товарищи. Я настолько потрясен тем, что произошло. Погибли добрые, хорошие люди. Мы никогда вас не забудем. И что нужно будет делать, от завода будем делать. Это скорбно, непонятно, как это могло произойти. Самая главная задача наша — выполнить гособоронзаказ, от которого зависит будущее страны», — сказал он.

Президент России Владимир Путин соболезнования семьям погибших не выражал и взрыв на заводе в Копейске никак не комментировал.