В Саратовской области отменили выплаты за вербовку контрактников. Этот регион называли лидером по расходам на таких вербовщиков

В Саратовской области досрочно завершили программу, которая предусматривала выплаты за вербовку людей на российско-украинскую войну. Постановление об этом выпустило правительство региона, обратило внимание издание «7×7».

В документе говорится, что программа, запущенная в декабре 2024 года и рассчитанная до конца 2025-го, завершается 28 октября. Изначально за вербовку платили по 10 тысяч рублей, затем сумму увеличили до 50 тысяч а потом — до 150 тысяч.

Постановление о завершении программы было опубликовано 27 октября. «7×7» отмечает, что это первый известный случай в стране.

В тот же день правительство региона почти в пять раз сократило выплаты из регионального бюджета самим контрактникам — с 2,2 миллиона до 450 тысяч рублей.

Издание «Важные истории» 27 октября выпустило исследование о том, сколько российские регионы потратили на выплаты вербовщикам на войну. Несмотря на то, что такие программы действуют в каждом третьем регионе, о расходах на выплаты отчитались только 11 из них.

Лидером по объему бюджетных средств, потраченных на выплаты рекрутерам, журналисты называли Саратовскую область. Власти региона, по их подсчетам, потратили на эти цели 400 миллионов рублей из резервного фонда области.

Помимо Саратовской области, выплаты военным за подписание контракта с Минобороны РФ, также снизили в Самарской и Ульяновской областях, а также Татарстане, Марий Эл, Чувашии и Петербурге, подсчитал телеканал «Дождь».

Представитель движения «Идите лесом» Иван Чувиляев в интервью «7×7» связывал снижение выплат с тем, что в России разрешили подписывать контракты срочникам и людям, находящимся в СИЗО.

еще о вербовщиках

Две женщины из Рязани вербовали кубинцев для участия в войне с Украиной. Потом их самих отправили на фронт — после ареста за кражу денег Главное из расследования проекта «Система»

