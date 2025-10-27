11 российских регионов выплатили вербовщикам на войну два миллиарда рублей. Большинство регионов тратили деньги, накопленные на случай ЧС

11 российских регионов отчитались, что потратили 2,03 миллиарда рублей из своих бюджетов на выплаты тем, кто вербует людей на войну, говорится в исследовании «Важных историй».

Всего к октябрю 2025 года каждый третий российский регион ввел выплаты за «содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы», отмечает издание. Только 11 из них прямо указали траты на поощрения для вербовщиков в расходах бюджета. Остальные эти данные не раскрыли.

Первые регионы объявили о выплатах за вербовку людей на войну летом 2024 года. Еще раньше бонусы за вербовку контрактников ввели для сотрудников военкоматов, полиции, ФСИН, Следственного комитета и даже ФСБ. К октябрю 2025-го в 21 субъекте РФ бонусы были установлены на региональном уровне, еще в 10 — действуют в отдельных районах или городах. В некоторых регионах, пишут «Важные истории», начали дифференцировать выплаты в зависимости от категории завербованного: человек из другого региона или из-за рубежа оценивается выше, чем местный.

Таким образом, как отмечают «Важные истории», два миллиарда рублей — это минимальная оценка трат властей регионов РФ на вербовщиков. Реальный уровень этих расходов по стране неизвестен.

Шести из 11 регионов, отчитавшихся о таких тратах, пришлось обращаться к средствам из резервных фондов, говорится в исследовании. В таких фондах копятся деньги на экстренные случаи. Например, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Кроме того, отмечают «Важные истории», суммы выплат тем, кто вербует людей на войну, приблизилась к тратам регионов на образование, медицину и социальную поддержку.

Расходы регионов на вербовщиков:

Лидером по объему бюджетных средств, потраченных на выплаты рекрутерам, стала Саратовская область. Власти региона потратили 400 миллионов рублей из своего резервного фонда. Сопоставимую сумму в 2025 году направили на строительство многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилья, отмечают «Важные истории».

В Ульяновской области вербовщикам выплатили почти 373 миллиона рублей. Столько же власти региона тратят на ежемесячные выплаты педагогам, живущим в селах.

В Тверской области на выплаты рекрутерам ушло 352 миллиона рублей. Сопоставимую сумму в 2025 году из бюджета региона потратили на ремонт и строительство водопроводов и канализации.

В Ивановской области на привлечение новых контрактников потратили 330 миллиона рублей, что сопоставимо с расходами бюджета на покупку медицинского оборудования для областных больниц.

Некоторые вербовщики в итоге сами отправляются на войну

Две женщины из Рязани вербовали кубинцев для участия в войне с Украиной. Потом их самих отправили на фронт — после ареста за кражу денег Главное из расследования проекта «Система»

Некоторые вербовщики в итоге сами отправляются на войну

Две женщины из Рязани вербовали кубинцев для участия в войне с Украиной. Потом их самих отправили на фронт — после ареста за кражу денег Главное из расследования проекта «Система»