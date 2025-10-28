Количество пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, выросло с 50 до 167. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов, передает ТАСС.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Солодова, число умерших пациентов ему неизвестно.

«Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали. Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем, или по крайней мере в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний», — добавил губернатор.

Говоря об источнике заражения, Солодов заявил, что «здесь работа следственных органов продолжается, расследования не всегда происходят мгновенно».

В январе правительство Камчатского края сообщило, что как минимум 49 пациентов Камчатского онкологического диспансера заразились гепатитами B и C после того, как прошли процедуру компьютерной томографии. По данным властей, пациенты заразились в период с ноября 2023 года по декабрь 2023 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Министра здравоохранения региона Александра Гашкова отправили в отставку. Роспотребнадзор сообщал, что пациенты могли заразиться гепатитом из-за многодозных флаконов физраствора. Такие флаконы используются для проверки проходимости внутривенных катетеров, через которые пациентам вводят контраст перед КТ. Альтернативными факторами передачи Роспотребнадзор назвал плохую дезинфекцию рук персонала диспансера и многократное применение одноразовых инструментов для инъекций. По данным СМИ, четверо заразившихся пациентов умерли.

