Десятки пациентов онкодиспансера на Камчатке заразились гепатитом во время процедуры КТ. С тех пор прошло полгода Сколько человек умерли: 4. Сколько человек понесли наказание: 0

В январе 2025 года Следственный комитет РФ завел уголовное дело о халатности из-за заражения пациентов онкологического диспансера на Камчатке вирусным гепатитом. Заболевание нашли у 50 человек, которые в 2023-2024 годах проходили томографию с в диспансере. По данным СМИ, по меньшей мере четыре человека умерли. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Тем не менее, родственники погибших и пострадавших уже полгода не получают никаких новостей о расследовании. Издание «Ветер» поговорило с некоторыми из них.

Не меньше 50 жителей Камчатки заразились вирусным гепатитом в онкодиспансере

В конце декабря 2024 года суд Петропавловска-Камчатского постановил закрыть на 30 суток кабинет компьютерной томографии в Камчатском краевом онкологическом диспансере. Из решения суда следует, что Роспотребнадзор получил жалобу о заражении пациентов диспансера гепатитом В и С — и обнаружил нарушение санитарно-гигиенических норм в кабинете КТ. Работа кабинета была приостановлена как угрожающая жизни и здоровью людей.

Роспотребнадзор назвал вероятным источником вируса пациентов, а вероятным фактором передачи — многодозные флаконы физраствора. Такие флаконы используются для проверки проходимости внутривенных катетеров, через которые пациентам вводят контраст перед КТ; с ними были связаны случаи заражения вирусным гепатитом в США. Альтернативными факторами передачи Роспотребнадзор назвал плохую дезинфекцию рук персонала диспансера и многократное применение одноразовых инструментов для инъекций.

На федеральный уровень эта история вышла в середине января 2025 года, когда камчатский СК объявил о возбуждении уголовного дела из-за заражения пациентов онкодиспансера вирусным гепатитом. Дело завели по статье о халатности в отношении неустановленных работников диспансера. Министр здравоохранения региона Александр Гашков заявил, что гепатит типа В и С был обнаружен у 50 человек, которые в предыдущие два года проходили КТ в онкодиспансере, при этом треть из них уже «пролечены» или «самоизлечились».

Камчатский краевой онкологический диспансер Страница диспансера в Facebook

О других заболевших власти не сообщали, хотя источник издания М-Мedia позже рассказал о 23 дополнительных случаях гепатита. Всего заразиться могли больше девяти тысяч человек — столько пациентов, по данным Роспотребнадзора, прошли процедуру КТ с контрастом в онкодиспансере в 2023-2024 годах. О погибших официальной информации тоже не поступало, хотя СМИ о них писали.

Как минимум четыре пациента умерли

Гепатит типа B и C — это вирусные инфекции, которые передаются через кровь и поражают печень. Они способны сильно осложнить лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Если у таких пациентов выявляют гепатит, основное лечение обычно прерывается, что позволяет злокачественным клеткам разрастись.

В 2023 году у спасателя с Камчатки по имени Сергей диагностировали лимфому, рассказала «Ветру» его дочь. Он лечился сначала в Москве, где ему провели несколько курсов химиотерапии, а потом вернулся на Камчатку. Сергей сделал томографию в онкодиспансере, а в марте 2025 года узнал, что у него вирусный гепатит. Лечение лимфомы было отложено, так как сначала пришлось лечить гепатит. После этого Сергею провели еще один курс химиотерапии. Однако в конце апреля врачи сказали, что терапия не дает нужного эффекта, и через неделю Сергей умер. Онкоцентр отрицал свою связь с его заражением гепатитом.

Похожая история произошла с другим жителем Камчатки по имени Евгений. В 2022 году у него выявили рак желудка. Евгений проходил лечение в онкодиспансере и первое время, казалось, не замечал болезнь — он продолжал работать и заниматься спортом, рассказала «Ветру» его племянница. Но в августе 2024 года его положили в больницу с вирусным гепатитом. Химиотерапию, проходившую успешно, пришлось прервать, и опухоль дала метастазы. «В свидетельстве о смерти гепатит не написали. Но мы же понимаем: это он его добил. Без него он бы жил. Он еще мог бы прожить два-три года спокойно», — сказала племянница.

Ее тетя, вдова Евгения, была признана потерпевшей по уголовному делу о вспышке гепатита, но в последние месяцы с ней никто не связывался.

Это не первые смерти пациентов онкодиспансера, заразившихся вирусным гепатитом. В апреле стало известно о смерти Ирины Субботиной; она умерла через пять месяцев после процедуры КТ с контрастом. У нее было онкологическое заболевание, эпилепсия и гепатит С. «Это [гепатит] усугубило ее основную болезнь и привело к тому, что Иры теперь с нами нет», — уверены родственники.

Еще раньше, в феврале, умер выходец из Узбекистана Хаёт Халилов, который жил на Камчатке и тоже проходил лечение в онкодиспансере. По словам близких, именно там его заразили вирусным гепатитом. Из-за этого химио- и лучевую терапию пришлось прервать, а операцию, на которую Халилов собирал деньги, отменили.

«Все ответственные понесут наказание», — обещает губернатор

Бывшая работница камчатского онкодиспансера заявила изданию «Сибирь.Реалии», что причиной заражения пациентов могли стать «дефициты и жадность руководства». По ее словам, после пандемии финансирование урезали, и онкодиспансер стал экономить на расходных материалах: контраст для КТ вводили вручную, а одноразовые катетеры использовали по несколько раз. Кроме того, из-за большого числа пациентов персоналу некогда было следить за санитарией, утверждала она: «На шестичасовую смену могут записать до 30 человек! Медсестра не то что руки антисептиком обработать, она перчатки поменять не успевает. За каждую услугу по клиника получает деньги, а руководители — премии».

Роспотребнадзор тоже отмечал недостаток медицинских изделий, в том числе одноразовых, в кабинете КТ. Но главный врач онкодиспансера Наталья Зиганшина намекала на «человеческий фактор»: «Все расходные материалы являются одноразовыми. Надзорные органы тщательно проверяли их наличие, сроки годности и условия хранения. Наше оборудование исправно работает уже много лет. Однако невозможно контролировать каждый шаг сотрудников круглосуточно», — сказала она в январе изданию «Камчатка сегодня». Тогда же Зиганшина обещала, что кабинет КТ, прерывавший работу на 30 дней, будет продезинфицирован и оборудован камерами видеонаблюдения.

Жители Камчатки, заболевшие гепатитом после посещения онкодиспансера, и их родственники, которые оказались в зоне риска, жалуются, что их оставили разбираться с инфекцией самостоятельно — и что никто не понес наказания. Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков уволился по собственному желанию и стал главным врачом санатория «Россия» в Ессентуках. Главврач диспансера Наталья Зиганшина остается на своей должности и борется с недоверием пациентов к ее учреждению. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заверяет, что «все ответственные понесут наказание».

Похожая история произошла в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). В 2019 году стало известно, что больше 100 детей заразились в больнице гепатитом С. Роспотребнадзор нашел прямую причинно-следственную связь между инфицированием и оказанной медицинской помощью. Родители примерно 10 детей смогли добиться от больницы компенсаций на суммы от 400 до 800 тысяч рублей, пишет Vademecum.