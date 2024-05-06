В 1970-х годах тысячи британцев заразились ВИЧ и гепатитом после переливания крови Теперь власти Великобритании планируют выделить 10 миллиардов фунтов на компенсации пострадавшим

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Власти Великобритании собираются выплатить около 10 миллиардов фунтов стерлингов в качестве компенсации людям, пострадавшим в результате «крупнейшей медицинской катастрофы» в истории национальной системы здравоохранения. В 1970-1980-х годах тысячи людей были заражены ВИЧ и вирусом гепатита С после переливания крови.

По данным The Sunday Times, о мерах поддержки власти страны объявят 20 или 21 мая. Тогда же будут опубликованы результаты общественного расследования по этому делу, которое велось с 2017 года.

Что именно войдет в «компенсационный пакет», неизвестно. Как пишет The Sunday Times, помимо выплат пострадавшим и их близким он предусматривает создание нового органа, ответственного за реализацию всей схемы компенсации. В конце апреля власти утвердили срок его создания — три месяца с момента подписания соответствующего законопроекта.

Как пишет BBC News, в Великобритании более 30 тысяч человек заразились ВИЧ и гепатитом С в результате медицинских процедур, проведенных в 1970-1980-х годах. Тогда в стране начали использовать новое лекарство от гемофилии, создаваемое из отдельных компонентов плазмы. Препараты привозили из США, где донорами нередко становились люди из зоны высокого риска, в том числе заключенные и люди, принимающие наркотики.

По данным издания, у 1250 человек с нарушениями свертываемости крови, в том числе 380 детей, после прохождения лечения были диагностированы ВИЧ-инфекция и гепатит С. У нескольких тысяч пациентов был обнаружен гепатит С. Помимо этого, соответствующие заболевания выявлялись у людей, которым в период с 1971-го по 1991 год делали переливание крови, например, после хирургического вмешательства или родов, пишет «Би-би-си». Также некоторые люди, которые получили ВИЧ таким образом, непреднамеренно передали его своим партнерам. Считается, что в результате произошедшего умерли почти три тысячи человек.

В 2022 году власти Великобритании объявили, что выплатят промежуточную компенсацию в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (более 120 тысяч долларов) примерно четырем тысячам пострадавших. «Хотя ничто не может компенсировать боль и страдания, перенесенные теми, кто пострадал от этой трагической несправедливости, мы принимаем меры, чтобы исправить положение жертв и тех, кто трагически потерял своих партнеров», — говорил тогдашний премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также назвал произошедшее «худшей медицинской катастрофой в истории национальной системы здравоохранения Великобритании».

Предполагается, что в мае 2024 года промежуточные выплаты также распространят на детей погибших. Глава общественной кампании в поддержку пострадавших Tainted Blood Энди Эванс в комментарии The Sunday Times отметил, что их сообщество с осторожным оптимизмом ждет новых мер помощи, о которых им сообщили во время встречи с генеральным казначеем Джоном Гленом.

«Генеральный казначей выглядел очень искренним в своем желании наконец поступить правильно после десятилетий отрицания и бездействия. Хотя планы правительства не полностью соответствуют нашим ожиданиям, а запрошенные нами детали [плана] не были нам подтверждены, сообщество с осторожным оптимизмом смотрит на то, что у нас, наконец-то, получится продвинуться в [вопросе предоставления] компенсации тем, кто так отчаянно в ней нуждается», — заявил Эванс.