На Камчатке 49 человек заразились гепатитом после прохождения компьютерной томографии в онкодиспансере. Министра здравоохранения отправили в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Гашкова.

В правительстве заявили, что такое решение принято по итогам совещания «по ситуации с заболеваемостью вирусными гепатитами».

18 января правительство Камчатского края сообщило, что как минимум 49 пациентов Камчатского онкологического диспансера заразились гепатитами B и C после того, как прошли процедуру компьютерной томографии. По данным властей, пациенты заразились в период с ноября 2023 года по декабрь 2023 года.

У людей, проходивших обследование с использованием КТ в 2023 и 2024 года в диспансере, берут анализы.

«По ситуации с возникновением эпидемического очага вирусных гепатитов B и C в краевом онкологическом диспансере: на данный момент выявлено 36 пациентов с острыми формами гепатитов B и C. Часть пациентов уже прошла лечение. Роспотребнадзор Камчатского края проводит расследование совместно с федеральными специалистами, а также привлечены также независимые эксперты. Мы получили данные о количестве пациентов, получавших помощь в диспансере по данному профилю в 2023 и 2024 годах. Всем пациентам будут взяты анализы, поставлен диагноз и назначено лечение при необходимости», — говорил Гашков.

Он добавил, что работа кабинета КТ в медучреждении приостановлена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ). KamchatkaMedia писало, что пациенты могли заразиться гепатитом из-за многодозных флаконов физраствора, используемого «для оценки проходимости внутривенного катетера перед и после введения контрастного вещества при проведении КТ». «Также отмечена возможность передачи вируса через руки персонала, а также одноразовое инъекционное оборудование при его многократном применении», — говорилось в публикации.