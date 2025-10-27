Суд взыскал с бывших владельцев национализированного Домодедово три миллиарда рублей

Домодедовский суд Подмосковья удовлетворил иск Федеральной налоговой службы, которая требовала взыскать с бывших владельцев аэропорта Домодедово свыше трех миллиардов рублей, сообщила Генпрокуратура РФ.

По версии ведомства, бывшие владельцы аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган не заплатили более трех миллиардов рублей «налогов, сборов, страховых взносов и штрафов». В итоге Генпрокуратура обратилась в ФНС, которая подала иск к бизнесменам.

В своем пресс-релизе Генпрокуратура назвала взыскание «работой по обеспечению стабильного функционирования аэропорта Домодедово».

Арбитражный суд Московской области в середине июня обратил аэропорт Домодедово в доход государства. Национализировать аэропорт требовала Генпрокуратура РФ. Ведомство просило признать недействительными несколько сделок по переводу компаний группы «Домодедово» под «иностранное влияние».

По данным источников «Ведомостей» и «Коммерсанта», претензии Генпрокуратуры были связаны с иностранным гражданством владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

Минфин РФ планирует продать аэропорт до конца 2025 года. Глава министерства Антон Силуанов говорил, что власти уже нашли возможного покупателя, но не назвал его имя.

Как в России проходит национализация

Генпрокуратура требует национализировать Домодедово — один из крупнейших аэропортов РФ. На каких основаниях? И как еще власти отбирают активы? Краткий гид «Медузы» по новой волне национализации в России

Как в России проходит национализация

Генпрокуратура требует национализировать Домодедово — один из крупнейших аэропортов РФ. На каких основаниях? И как еще власти отбирают активы? Краткий гид «Медузы» по новой волне национализации в России