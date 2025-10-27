Основателя ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии по делу о мошенничестве и отмывании денег

Хамовнический суд Москвы приговорил основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского к десяти годам колонии общего режима по обвинениям в мошенничестве, краже и отмывании денег, сообщает «Интерфакс».

Также ему назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Суд удовлетворил гражданские иски десяти потерпевших по делу на суммы от 3,2 до 35,5 тысяч рублей.

Другим фигурантам дела, сотрудникам ChronoPay Матвею Ведяшкину и Алексею Беляеву назначены приговоры в виде четырех и восьми лет колонии со штрафами 50 тысяч рублей и один миллион рублей соответственно. Директор ООО «Вангуд» Надежда Акимова приговорена к шести годам колонии со штрафом один миллион рублей.

Павла Врублевского задержали в марте 2022 года. По версии следствия, бизнесмен разработал план хищения денежных средств с банковских счетов и учредил вместе с сообщниками компанию «Вангуд». СК утверждал, что фигуранты дела создали несколько «лендинг-сайтов», на которых гражданам обещали выплату вознаграждения за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на сайте или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги, которые поступали на счет «Вангуд».

Изначально в материалах следствия говорилось, что потерпевшими по делу проходят 100 тысяч россиян, а ущерб составил 500 миллионов рублей. Но к завершению следствия потерпевшими признали 37 человек, а нанесенный им ущерб оценили в сумму чуть больше 530 тысяч рублей. Врублевского и других фигурантов дела обвинили в легализации украденных денег, а также в использовании поддельных платежных поручений для перевода 424,2 миллиона рублей. Никто из четырех фигурантов вину не признал.

