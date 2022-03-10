В Москве задержан основатель ChronoPay Павел Врублевский

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В Москве задержан основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.

«Врублевский задержан в рамках расследования уголовного дела в сфере экономики, возбужденного органами МВД. В настоящее время в его загородном доме проводится обыск», — сказал источник «Интерфакса».

Павел Врублевский был осужден в 2013 году по делу о DDoS-атаке на компанию Assist (конкурента ChronoPay), из-за которой на сайте «Аэрофлота» нельзя было купить авиабилеты. В 2020-м он попросил пересмотреть приговор, заявив, что дело сфабриковали в ФСБ.

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