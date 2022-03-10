В Москве задержан основатель ChronoPay Павел Врублевский
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Москве задержан основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.
«Врублевский задержан в рамках расследования уголовного дела в сфере экономики, возбужденного органами МВД. В настоящее время в его загородном доме проводится обыск», — сказал источник «Интерфакса».
Павел Врублевский был осужден в 2013 году по делу о DDoS-атаке на компанию Assist (конкурента ChronoPay), из-за которой на сайте «Аэрофлота» нельзя было купить авиабилеты. В 2020-м он попросил пересмотреть приговор, заявив, что дело сфабриковали в ФСБ.