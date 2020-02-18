Основатель Chronopay попросил отменить приговор за взлом сайта «Аэрофлота». Он заявил, что дело сфабриковал полковник ФСБ, осужденный за госизмену

Основатель платежной системы Chronopay, программист Павел Врублевский потребовал отменить приговор 2013 года по делу о DDoS-атаке на компанию , вызвавшей блокировку сайта «Аэрофлота».

Как сообщает «Коммерсант», адвокат бизнесмена Генрих Падва обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой пересмотреть приговор в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами». По версии защиты, дело против Врублевского сфабриковал бывший полковник ФСБ Сергей Михайлов, который в феврале 2019 года получил 22 года колонии по обвинению в госизмене.

Михайлова и других фигурантов о госизмене, как пишет «Коммерсант», обвиняли в том, что они передали ФБР информацию по делу Врублевского. Генрих Падва считает, что Михайлов завел дело на Врублевского, чтобы передать материалы «иностранному государству в корыстных целях».

Павел Врублевский в 2013 году был приговорен к двум с половиной годам колонии по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. После этого дела в США стали называть бизнесмена киберпреступником номер один в мире. Спустя год после приговора он досрочно освободился.