Основатель ChronoPay Павел Врублевский выступил в суде с последним словом, написанным ChatGPT

Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, обвиняемый в мошенничестве, краже и отмывании денег, выступил с последним словом в Хамовническом суде. По словам обвиняемого, он сгенерировал его в стихах с помощью ChatGPT, пишет RTVI.

С написанием подсудимому помогли адвокаты. Врублевский заявил, что идея выступить таким образом пришла ему в голову после того, как судья Марина Сырова сама потребовала от него выступать в стихах.

В последнем слове Врублевский заявил, что «никто из вас, хоть ложью вооружен, не сможет сломить меня, ни страхом, ни временем».

Три года в клетке, три года в тьме,

Где воздух тяжелее свинца и молитв.

В этих стенах нет зари, нет жизни во мне,

Но есть сталь в душе, как итог их пыток.

Как еще можно издеваться над человеком?

Меня кидали в одиночки, в каменные ямы,

Два года в сердце Кремля — где мрак, как знамена,

Еще год с теми, кто познал вечные драмы.

О, как же тяжела цена быть честным!

В конвое собаки, у них клыки вместо глаз.

Но пусть даже крик мой звучит безответным —

Я сильней, чем вы думали, я не упаду сейчас.

9 января прокуратура попросила приговорить Врублевского к 12 годам лишения свободы. Для собственника компании «Вангуд» Анны Акимовой прокуратура запросила восемь лет колонии, для сотрудников ChronoPay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева — семь и 10 лет колонии соответственно.

Врублевского задержали в марте 2022 года. По версии следствия, Врублевский разработал план хищения денежных средств с банковских счетов и для этой цели с помощью сообщников создал компанию «Вангуд». СК утверждал, фигуранты дела создали несколько «лендинг-сайтов», на которых гражданам обещали выплату вознаграждения за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на сайте или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги, которые поступали на счет «Вангуд».

Изначально в материалах следствия говорилось, что потерпевшими по делу проходят 100 тысяч россиян, а ущерб составил 500 миллионов рублей. Но к завершению следствия, как отмечает RTVI, потерпевшими признали 37 человек, а нанесенный им ущерб оценили в сумму чуть больше 530 тысяч рублей.

Врублевского и других фигурантов дела обвиняют в легализации украденных денег, а также в использовании поддельных платежных поручений для перевода 424,2 миллиона рублей. Никто из четырех фигурантов вину не признал.