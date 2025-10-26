Россия вновь нанесла удар по Киеву. Обломки дрона упали на жилой дом, погибли три человека

Российские войска в ночь на 26 октября вновь нанесли удар по Киеву, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В Деснянском районе погибли три человека. Обломки беспилотника, по словам Кличко, упали на жилую девятиэтажку, на уровне второго этажа начался пожар. Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что двое погибших — это 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще один пока не опознан.

Пострадали еще 29 человек, в их числе семеро детей, одному из них четыре года, сообщил Клименко. По словам Кличко, не менее семи пострадавших находятся в больницах — в том числе, двое детей.

Также повреждения есть в Оболонском районе Киева, где обломки дрона упали на 16-этажный жилой дом. Пожаров и разрушений конструкций нет, добавил Кличко. О пострадавших там не сообщается.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила по Украине 101 ударный беспилотник, из них около 60 были «Шахедами». 90 дронов были сбиты или подавлены, но в четырех локациях зафиксированы попадания пяти ударных беспилотников, а еще в пяти локациях — падения обломков.

Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями атаки и написал, что каждый удар России — это «попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни». «На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян», — добавил Зеленский. По его словам, за прошедшую неделю Россия нанесла «тысячи ударов разными типами оружия — почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов».

На протяжении последних дней Россия регулярно наносит масштабные удары по всей Украине, включая Киев. В ночь на 22 октября российские войска атаковали 10 областей Украины дронами и ракетами, в Киеве и области были погибшие, в Запорожской области — пострадавшие. В ночь на 25 октября Россия вновь нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, погибли не менее двух человек. Российские атаки также приводят к длительным аварийным отключениям электроэнергии в регионах.

