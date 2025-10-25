Российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. Пострадали 10 человек, двое погибли

Обновление: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двоих погибших в результате российского удара по столице Украины.

ВС РФ в ночь на 25 октября нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По данным главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, известно об одном погибшем и как минимум 10 пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сильных пожарах в нежилой застройке Дарницкого и Деснянского районах. В Днепровском районе, сообщал Ткаченко, повреждено здание детского сада.

Также войска РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по населенным пунктам Днепропетровской области. Под ударом оказались Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины, сообщил врио главы областной администрации Владислав Гайваненко. Повреждены жилые дома, магазин, автомобили. Погибли два человека, в том числе спасатель, семь человек пострадали.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября Россия запустила по Украине девять баллистических ракет «Искандер-М» и 62 дрона разных модификаций. Четыре ракеты и 50 дронов удалось уничтожить.

В ночь на 22 октября ВС РФ нанесли массированный удар по 10 областям Украины. В Киеве в результате атаки погибли два человека. В ночь на 23 октября Россия атаковала столицу Украины дронами, пострадали семь человек.

