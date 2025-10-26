Камбоджа и Таиланд подписали мирное соглашение в присутствии Трампа. Он назвал его «историческим»

Лидеры Камбоджи и Таиланда подписали расширенное соглашение о прекращении огня в присутствии Дональда Трампа, прибывшего в Малайзию в рамках своего азиатского турне.

«Сегодня знаменательный день для всех жителей Юго-Восточной Азии: мы подписываем историческое соглашение, которое положит конец военному конфликту между Камбоджей и Таиландом», — сказал Трамп.

Перед визитом в Малайзию Трамп сообщал, что планирует подписать «великое мирное соглашение», в заключении которого он «с гордостью выступил посредником». Вооруженный конфликт Камбоджи и Таиланда начался в июле 2025 года и продлился пять дней.

По словам Трампа, помимо мирного договора, США также подписали крупное торговое соглашение с Камбоджей и «очень важное соглашение о поставках полезных ископаемых с Таиландом». Кроме этого, Вашингтон заключил торговые сделки и соглашения о поставках критически важных полезных ископаемых с Малайзией. Теперь для всех трех стран будут действовать пошлины в размере 19%, а не 49%, как раньше.

В аэропорту Куала-Лумпура Трамп присоединился к традиционному танцу, которым его встретили на красной дорожке у трапа самолета.

В рамках своей поездки Трамп примет участие в саммите стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), посетит Японию и Южную Корею, а в завершение планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом возник на границе двух стран в конце июля 2025 года — спустя несколько дней после того, как два тайских солдата погибли в результате взрыва мин, которые, по утверждению Бангкока, заложили камбоджийцы. 26 июля Трамп сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Камбоджи и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда и заявил, что «обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру». 28 июля лидеры Таиланда и Камбоджи при участии премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима договорились о «немедленном и безоговорочном» прекращении огня.

