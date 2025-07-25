В приграничном районе Камбоджи, 25 июля 2025 года Heng Sinith / AP / Scanpix / LETA

На границе Таиланда и Камбоджи второй день продолжаются бои с применением артиллерии и авиации. Счет погибших и раненых — как военных, так и гражданских — идет на десятки или даже сотни. В Таиланде эвакуированы из своих домов в приграничных районах более 100 тысяч человек, в Камбодже — около 40 тысяч.

Бои идут вдоль спорной границы между двумя странами в горах Дангрэк, в самом центре Юго-Восточной Азии.

Нынешний виток конфликта начался с того, что 23 июля тайский солдат подорвался на камбоджийской мине и лишился ноги. В тот же день Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня и выслал камбоджийского посла из Бангкока.

Утром 24-го на границе произошла перестрелка. По версии Таиланда, отряд камбоджийских солдат попытался проникнуть на территорию страны — и был встречен огнем. По версии Камбоджи, первыми напали таиландские солдаты. Камбоджа нанесла удар из установки «Град» — как утверждает Таиланд, по жилому району. Таиланд пустил в ход не только артиллерию, но и авиацию. Обе стороны обвиняют друг друга в агрессии, провокации и военных преступлениях, в том числе атаках на гражданские объекты.

Конфликт все еще остается скорее пограничным, однако риск того, что он перерастет в полноценную войну, довольно высок.

Конфликту Таиланда и Камбоджи уже больше 100 лет. Он возник из-за разночтений в картах начала XX века, определявших границу между колонией Французский Индокитай (современные Камбоджа, Лаос и Вьетнам) и королевством Сиам (современный Таиланд). В спорной зоне оказались несколько древних индуистских храмов в горах Дангрэк, в том числе Прэахвихеа, основанный в IX веке. Этот храм стал символическим центром конфликта.

В 1962 году Международный суд в Гааге присудил сам храм Камбодже, но территория вокруг него осталась спорной. В 2008 году Прэахвихеа вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — по заявке Камбоджи. В Таиланде это восприняли как провокацию.

Летом 2008 года обе стороны начали стягивать войска к храму. В июле произошло первое вооруженное столкновение, в результате которого погибли несколько солдат. В течение следующих лет обе страны укрепляли позиции, строили военные лагеря и минировали территорию. Перестрелки случались регулярно, иногда с жертвами среди военных и мирных жителей.

Храм Прэахвихеа AKP / AFP / Scanpix / LETA

Крупнейшая эскалация произошла в 2011 году — и она во многом напоминает нынешнюю: очередная перестрелка переросла в настоящие бои с применением артиллерии и ракетных установок. Были разрушены школы и жилые дома. Пострадал и сам храм. Погибли более 20 человек, тысячи жителей с обеих сторон границы были эвакуированы.

Камбоджа обратилась в ООН, потребовав международного вмешательства. Таиланд, напротив, настаивал на том, что вопрос должен решаться в рамках двусторонних переговоров. В ситуацию попыталась вмешаться Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, а затем и Международный суд в Гааге, куда Камбоджа повторно обратилась. В 2011 году суд постановил, что обе стороны должны отвести войска из зоны конфликта и допустить международных наблюдателей. На практике эти требования выполнялись частично, обстановка оставалась напряженной, и обе страны продолжали держать солдат в регионе.

В 2013 году суд постановил, что не только сам храм Прэахвихеа, но и прилегающая к нему территория принадлежит Камбодже. Таиланд подчинился этому решению, несмотря на бурные протесты правых.

Прэахвихеа стал важным символом не только во внешней, но и во внутренней политике Таиланда: националисты настаивают, что его необходимо вернуть, а либералы — что надо налаживать добрососедские отношения с Камбоджей.

Новая эскалация началась весной 2025 года. Таиландские военные не пустили в храм группу камбоджийских паломников. В ответ Пномпень запретил импорт фруктов из Таиланда и отключил интернет в приграничных районах. Тогда Таиланд закрыл несколько пограничных переходов. Произошла очередная перестрелка, один камбоджийский солдат погиб. Обе стороны, как обычно, обвинили друг друга.

Затем последовал политический кризис в Таиланде. В июне в прессу слили запись телефонного разговора между премьер-министром Таиланда Пэтонгтарн Чинават и председателем сената Камбоджи Хун Сеном. 72-летний Хун Сен много лет был военным диктатором Камбоджи, в 2023 году формально уступил должность премьер-министра своему сыну, но фактически остается важнейшей фигурой камбоджийской политики. 38-летняя Пэтонгтарн — дочь бывшего премьера Таксина Чинавата, которая получила власть в основном благодаря популярности и богатству своего отца и собственным авторитетом почти не обладала.

Пэтонгтарн Чинават уверяла Хун Сена, что Таиланд не хочет обострения конфликта с Камбоджей, а ответственность на эскалацию возложила на собственных военных, которые «хотят выглядеть крутыми». Военные — ключевая политическая сила в Таиланде (военные перевороты в стране происходят в среднем каждые пять-семь лет), и никто из гражданских политиков не может себе позволить с ними ссориться. Союзники Пэтонгтарн по правящей коалиции поспешили от нее отмежеваться, обвинив ее в неуважении к армии и слишком мягкой позиции по отношению к Камбодже.

Еще одно последствие этого кризиса

В Таиланде три года назад легализовали каннабис. Эта индустрия выросла до миллиарда долларов Теперь реформу отменяют — из-за политического кризиса

Еще одно последствие этого кризиса

В Таиланде три года назад легализовали каннабис. Эта индустрия выросла до миллиарда долларов Теперь реформу отменяют — из-за политического кризиса

1 июля Конституционный суд отстранил Пэтонгтарн Чинават от власти. Новое правительство фактически сформировали военные — в Таиланде это привычный способ выхода из политического кризиса, только на сей раз обошлось без танков на улицах Бангкока. Формальным временным главой правительства стал бывший министр обороны Пумтам Вечаячай.

Если нынешняя эскалация перерастет в полномасштабную войну, перспективы Камбоджи выглядят сомнительно. Таиланд гораздо больше (66 миллионов населения против 18 миллионов у Камбоджи), богаче (ВВП — 1,8 триллиона долларов против 150 миллиардов) и лучше вооружен. У Камбоджи практически нет ВВС, тогда как у Таиланда — несколько десятков американских F-16. Кроме того, горы Дангрэк с таиландской стороны пологи, а с камбоджийской — обрывисты, так что Таиланду будет гораздо проще оборудовать позиции на высотах и вести наземное наступление.

«Медуза»