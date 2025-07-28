Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о «немедленном и безоговорочном» прекращении огня. Об этом объявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров 28 июля, которые проходили в его резиденции, передает BBC News.

Режим прекращения огня вступит в силу в полночь 29 июля (20:00 28 июля по московскому времени).

Премьер Камбоджи Хун Манет назвал переговоры «очень хорошими», отметив, что их результат даст сотнями тысяч людей с обеих сторон возможность вернуться к нормальной жизни. По его словам, сейчас подходящее время «начать восстанавливать доверие и уверенность в будущем между Камбоджей и Таиландом».

Исполняющий обязанности главы кабинета министров Таиланда Пхумтхам Вечаячай заявил, что переговоры прошли «в духе доброй воли», добавив, что Таиланд привержен миру.

Столкновения с применением артиллерии и авиации начались на границе Таиланда и Камбоджи 24 июля — спустя несколько дней после того, как два тайских солдата погибли в результате взрыва мин, которые, по утверждению официального Бангкока, заложили камбоджийцы.

С начала обострения конфликта погибли как минимум 33 человека.

26 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Камбоджи и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда и заявил, что «обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру». После призыва Трампа к миру стороны продолжили обстрелы.

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