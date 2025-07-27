Камбоджа и Таиланд продолжили обстрелы после призыва Трампа к миру. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта

Камбоджа и Таиланд обвинили друг друг в продолжении артиллерийских обстрелов в приграничных районах после того, как накануне президент США Дональд Трамп призвал обе стороны к миру.

Камбоджа «ясно дала понять», что согласна с высказанным накануне предложением Дональда Трампа «о немедленном и безоговорочном прекращении огня», написал премьер-министр страны Хун Манет.

В Таиланде заявили, что благодарны Трампу, но не хотят вмешательства. «Наше условие заключается в том, что мы не хотим участия третьей страны, но благодарны за его [Трампа] внимание», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай журналистам.

Несмотря на призывы к миру, утром 27 июля столкновения на границе двух стран продолжились. В министерстве обороны Камбоджи заявили, что Таиланд начал обстрелы и наземные операции вдоль границы. Тайская армия сообщила, что камбоджийские силы обстреляли из тяжелой артиллерии провинцию Сурин, в том числе — в районе жилых домов. Камбоджа также нанесла ракетные удары по храму Та Муен Том, на который претендуют обе стороны, заявили тайские военные. В тайской провинции Сисакет, граничащей с Камбоджей, журналисты Reuters слышали обстрелы, но не смогли установить, с какой стороны границы.

В МИД Таиланда заявили, что «никакое прекращение боевых действий не может быть достигнуто, пока Камбоджа демонстрирует полное отсутствие доброй воли и нарушает основные принципы прав человека и гуманитарного права». В министерстве обороны Камбоджи, в свою очередь, обвинили в эскалации конфликта и подрыве мирных усилий тайские войска.

26 июля Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Камбоджи и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда и заявил, что «обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру». Он добавил, что обе страны также «стремятся вернуться за стол переговоров» о торговле с США, а это невозможно, пока идут боевые действия.

Столкновения с участием артиллерии и авиации начались на границе Таиланда и Камбоджи 24 июля — спустя несколько дней после того, как два тайских солдата погибли в результате взрыва мин, которые, по утверждению официального Бангкока, заложили камбоджийцы. В результате боевых действий погибли не менее 30 человек, включая 13 мирных жителей в Таиланде и восемь в Камбодже. Более 200 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов.

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