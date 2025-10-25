Десятки человек пришли к приемной администрации президента в Москве, чтобы подать обращение с требованием освободить музыкантов группы «Стоптайм»

К приемной администрации президента РФ в Москве 25 октября пришли десятки человек, чтобы поставить подписи под обращением с требованием освободить музыкантов группы «Стоптайм».

Помимо требования пересмотреть судебное решение об административном аресте музыкантов, исполнявших песни «иноагентов», составители обращения просили провести проверку практики массовых доносов и применения статей о дискредитации армии и организации массового пребывания граждан в общественных местах по отношению к публичным музыкальным выступлениям.

Обращение инициировал Екатерины Дунцовой. В телеграм-канале «Рассвета» говорится, что зданию администрации пришли около 150 человек. По данным Sotavision, у приемной собрались около 50 человек.

Также в субботу к приемной администрации президента подавать свое обращение пришли зоозащитники. Они хотели выразить протест против новых законопроектов, запрещающих, в частности, кормление уличных животных под угрозой штрафа. По оценкам Sotavision, зоозащитников также было несколько десятков человек.

Между двумя группами, собравшимися у приемной администрации президента, возник конфликт, писала «Бумага». Некоторым зоозащитникам не понравились новые люди в очереди: они начали обзывать их, кричать «Мы за Путина!» и требовать у сотрудников полиции удалить «провокаторов», сообщал корреспондент издания. Пришедших, добавил он, снимали сотрудники Центра «Э» и активисты «Волонтерской роты». Полиция, дежурившая возле приемной, никого не задерживала.

16 октября петербургский суд отправил под административный арест троих участников группы «Стоптайм», которые исполняли на улицах города песни музыкантов-«иноагентов». Вокалистку, гитариста и барабанщика «Стоптайм» обвиняют в «организации митинга». Кроме того, на вокалистку — 18-летнюю Диану Логинову (использует творческий псевдоним Наоко) — составили два протокола о «дискредитации» армии, после которых ей может грозить уголовное дело.

