КамАЗ вернется на пятидневную рабочую неделю. Сокращенный график вводили из-за кризиса на рынке

КамАЗ с 10 ноября отменит четырехдневную рабочую неделю и вернется к обычному графику — такое решение принял гендиректор Сергей Когогин по результатам финкомитета, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

На финкомитете рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь, уточнила пресс-служба.

В декабре, по предварительной оценке, компания также будет работать пять дней в неделю, но окончательное решение о графике работы будет принято в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства.

В июле стало известно, что ГАЗ, АвтоВАЗ и КамАЗ планируют перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на рынке, связанного в том числе с высокой ключевой ставкой. В КамАЗ причинами спада тогда называли «недальновидную политику» иностранных импортеров, которые ввезли в 2024 году избыточное количество техники, и денежно-кредитную политику ЦБ.

В начале октября Reuters писал, что крупные российские промышленные компании в разных отраслях пытаются сокращать расходы на фоне падения спроса — отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска и вводят сокращенную рабочую неделю. Например, РЖД попросила сотрудников центрального офиса брать три дополнительных выходных дня в месяц за свой счет, а производитель алмазов «Алроса» урезал зарплатный фонд на 10% для сотрудников, не связанных с добычей.

