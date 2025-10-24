Германия депортировала в Грузию 12 родственников чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине

Власти Германии депортировали в Грузию 12 родственников чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в 2019 году, сообщили изданию «Кавказ.Реалии» вдова Хангошвили Манана (Раиса) Циатиева и его сестра Зита.

По их словам, речь идет о старшем брате Зелимхана Хангошвили, Зурабе, и членах его семьи.

Депортацию провели 23 октября из аэропорта Берлина специальным рейсом в Грузию, сообщает Deutsche Welle. За несколько часов до депортации, по информации издания, полиция выломала дверь в квартиру Зураба Хангошвили в городе Вюнсдорф в федеральной земле Бранденбург. Полицейские отняли у членов его семьи мобильные телефоны, после чего на автобусах увезли в аэропорт.

Всего на борту самолета находились 48 человек, подлежащих высылке из Германии, сообщила представительница немецкого МВД Сонья Кок 24 октября. Она отказалась говорить, кто именно был депортирован.

Зураб Хангошвили переехал в Германию из Швеции около трех лет назад, он опасался за свою безопасность. Как отмечают «Важные истории», Германия в августе 2023 года отказала ему в убежище, а осенью 2024-го немецкий суд утвердил решение о депортации. Швеция отказала ему в убежище в 2022 году.

Этнический чеченец из Грузии, полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине в августе 2019 года. Германия посчитала, что убийство совершили по заказу властей России. The Insider, Bellingcat и Der Spiegel писали, что за преступлением могут стоять ФСБ, ГРУ или органы безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.

По делу об убийстве Хангошвили в декабре 2021 года к пожизненному заключению приговорили высокопоставленного офицера спецназа ФСБ Вадима Красикова. Германия передала Красикова России в августе 2024-го в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и странами Запада.

