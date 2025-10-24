Для Льва Шлосберга запросили 440 часов обязательных работ по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иноагента»

Гособвинение в псковском суде попросило назначить заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу 440 часов обязательных работ по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщает псковское отделение партии.

Защита просила отложить заседание, проходившее 24 октября, чтобы изучить новую информацию, представленную прокурором в прениях (о какой информации идет речь, не уточняется), а также из-за того, что один из адвокатов участвует в другом судебное процессе.

Судья Елена Смирнова отказалась переносить заседание на другую дату.

Уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента» завели на Шлосберга в октябре 2024 года. У него дома и в офисе псковского «Яблока» в связи с делом проходили обыски. Вскоре его задержали в аэропорту Пскова. Поводом для преследования стало отсутствие маркировки «иноагента» в одной из его публикаций. За год Шлосберга неоднократно штрафовали за неисполнение обязанностей «иноагента» (статья 19.34 КоАП).

Шлосберга также обвиняют в повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ). По этому уголовному делу политик с июня 2025 года находится под домашним арестом. Поводом для дела стало выложенное в «Одноклассниках» видео с дебатами о войне в Украине между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым, которые проходили на канале «Живой гвоздь». Шлосберг вину не признает.

Лев Шлосберг публично выступает против российско-украинской войны и остается в России. В 2022 и 2024 годах политику трижды назначали штрафы по административной статье о «дискредитации» армии. В июне 2023 года Минюст объявил политика «иностранным агентом».

