Прокуратура направила в суд новое дело против Бориса Акунина. Его обвиняют в неисполнении обязанностей «иноагента»

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд новое уголовное дело против писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). На этот раз Акунина обвиняют в неисполнении обязанностей «иноагента».

Дело было возбуждено «по материалам проверки прокуратуры Москвы», сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства. Акуинина обиняют в том, что он «в период с февраля по август 2025 года разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента».

На писателя в течение года дважды составляли административные протоколы из-за отсутствия указаний на «иноагентство». До недавнего времени за двумя административными протоколами следовало уголовное дело. С середины октября возбуждать уголовные дела против «иноагентов» можно уже после одного административного протокола.

В июле 2025 года российский суд заочно приговорил Бориса Акунина к 14 годам колонии строгого режима, объявив писателя виновным в содействии «террористической» деятельности, «оправдании терроризма» и уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Акунин заявил, что не признает этот суд. Дело по «террористическим» статьям возбудили в 2023 году после того, как Акунин в ходе разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом выразил поддержку Украине. Уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента» в отношении Акунина возбудили в 2025 году. Обвинение утверждало, писала «Медиазона», что писатель в январе-апреле 2025 года разместил в своем телеграм-канале «не менее 33 материалов» без указания на то, что они касаются деятельности «иностранного агента».

«Тезис „плохой русский — хороший русский“ нанес огромный вред» Борис Акунин в интервью Елизавете Осетинской — о преступлениях путинского режима и ошибках украинских политиков (и западных тоже)

