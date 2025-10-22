Центр «Насилию.нет» объявил о закрытии из-за закона об «иноагентах»

Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» закрывается. Об этом говорится в обращении основательницы организации Анны Ривиной, которое размещено на странице с донатами проекту.

«В этом ноябре „Насилию.нет“ мог бы отметить 10 лет. Нам очень хотелось встретить этот юбилей вместе с вами, вспомнить, сколько удалось сделать, и почувствовать силы идти дальше: говорить, помогать, быть рядом. Но, к большому сожалению, этой возможности у нас больше нет. „Насилию.нет“ закрывается», — рассказала Ривина.

Она отметила, что причиной этого стало ужесточение законодательства об «иностранных агентах». В 2020 году центр внесли в реестр «иноагентов», саму Ривину объявили «иноагентом» в 2023 году.

Мы пережили статус «иноагента», пережили 24 февраля, выдерживали постоянное ужесточение законов. Но закон об «иноагентах» постепенно лишал нас не только ресурсов. Сначала нам запретили проводить мероприятия. Потом — заниматься просветительской деятельностью. Все больше людей боялись к нам приближаться, все больше сервисов отказывало в помощи, закрывая пострадавшим доступ к поддержке. Этот круг вокруг нашего будущего сужался, сужался, сужался — и вот пространства для работы уже не осталось.

В сентябре 2025 года центр «окончательно лишили пожертвований» из России, отметила Ривина. По ее словам, организация работала только за счет донатов. Она заявила, что центр закрывается из-за того, что ему «не оставили возможностей работать в России профессионально и эффективно».

Из сообщения Ривиной также следует, что команда юристов и психологов, сотрудничавших с центром, продолжит работать и помогать пострадавшим от домашнего насилия. Она попросила поддержать сбор средств на их работу.

Проект «Насилию.нет» был основан Анной Ривиной в 2015 году. По ее словам, за 10 лет психологи, юристы и другие специалисты центра помогли более десяти тысячам человек, которые столкнулись с домашним насилием. «Мы создали первое мобильное приложение для пострадавших от домашнего насилия и первый полноценный информационный сайт, где собрана вся необходимая информация о проблеме. Мы сделали так, что о домашнем насилии заговорили самые известные люди страны, а вместе с ними — миллионы по всей России. Мы сделали так, что по всей Москве висели огромные баннеры для тех, кому страшно идти домой. Вместе с нами о насилии над женщинами заговорили все СМИ: от телеканала „Спас“ до журнала Vogue. Мы провели десятки кампаний, каждая из которых меняла отношение к проблеме», — рассказала Ривина.

