Владимир Путин провел по видеосвязи плановую тренировку стратегических ядерных сил, сообщили в Кремле.

В ходе тренировки с космодрома Плесецк выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке, а из акватории Баренцева моря с атомной подводной лодки «Брянск» запустили баллистическую ракету «Синева». Также в тренировке задействовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. Все задачи тренировки выполнены», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Аналогичные тренировки по управлению стратегическими ядерными силами РФ проводились и в 2024-м, и в 2023-м годах.

