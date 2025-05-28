Россия проводит масштабную модернизацию воинских частей с ядерным оружием. Это показали сотни чертежей, которые журналисты нашли в открытом доступе

Министерство обороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

Россия проводит масштабную модернизацию подземных шахт, где расположены ракеты со стратегическими ядерными боеголовками, выяснили журналисты датского расследовательского проекта Danwatch и немецкого издания Der Spiegel. В расследовании, представленном 28 мая, говорится, что журналисты Danwatch получили из публичной базы тендеров более двух миллионов документов, касающихся российских военных закупок, после чего вместе с Der Spiegel проанализировали найденную информацию.

Журналисты смогли получить данные о военных объектах, несмотря на ограничения, действующие в России. Госдума в декабре 2020 года приняла закон, ужесточающий правила государственных закупок для военных, из-за того, что в конкурсной документации часто раскрывали военные секреты. Примерно в это же время министерство обороны РФ создало новую базу данных для военных закупок, доступ к которой могли получить только проверенные российские предприятия. «Тем не менее, чиновники российских военно-строительных компаний продолжали делиться секретными документами в открытой базе данных», — пишет Danwatch.

Журналисты смогли получить подробные данные о российских ядерных объектах — от расположения камер видеонаблюдения до информации о подземных тоннелях

Журналисты обнаружили секретные чертежи воинских частей со стратегическим ядерным оружием летом 2024 года. По словам авторов расследования, российские власти ограничивали доступ к базе данных, но журналисты смогли обойти ограничения, «используя различные цифровые технологии, включая сеть серверов, расположенных в России, Казахстане и Беларуси».

«Огромная брешь в системе безопасности России обнажила самые сокровенные детали российской ядерной модернизации», — заявили авторы Danwatch. По их словам, исследователи многие десятилетия следили за развитием ядерных сил России с помощью спутниковых снимков, но сотни подробных чертежей, к которым получили доступ журналисты, позволили посмотреть, как устроены самые охраняемые объекты России.

Из документов следует, что по всей России построили множество новых объектов для ядерного оружия. Некоторые воинские части «практически сровняли с землей и отстроили заново». В ходе модернизации построили сотни новых казарм, сторожевых вышек, центров управления и складских зданий, а также прорыли несколько километров подземных тоннелей.

Множество документов раскрыли масштабы модернизации, проводимой в России. В материалах говорится о поставках стали, песка, цемента, кирпича и других материалов, но есть и данные об IT-системах, электрооборудовании, водоснабжении, отоплении и вентиляции.

В документах также подробно описаны системы безопасности: три ряда электрических ограждений по внешнему периметру воинских частей, датчики сейсмической активности и радиоактивности, двери и окна, способные выдерживать взрывы, системы сигнализации с магнитными контактами и инфракрасными датчиками. В некоторых случаях даже говорится о том, где и какие камеры видеонаблюдения должны быть установлены в зданиях. Как отмечает Der Spiegel, чертежи бункеров, в которых хранятся ядерные боеголовки, в открытый доступ не попали.

В документах представлена внутренняя планировка объектов, в том числе описаны места, где солдаты едят, спят, ходят в туалет, отдыхают. Также рассказывается о том, какие спортивные снаряжения используют военные (в основном беговые дорожки и гири) и в какие игры играют (шахматы и шашки). Кроме того, есть описания предупреждающих знаков (например, «Стой! Повернись! Запретная зона!»). Также говорится о том, где хранится защитное снаряжение, стоят оружейные шкафы или находятся комнаты управления и какие здания соединены между собой подземными туннелями.

Среди двух миллионов документов, полученных журналистами, оказались сотни чертежей частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в городе Ясный в Оренбургской области. В документах представлены планы этажей и детали обстановки 621-го и 368-го ракетных полков, а также говорится о том, какие материалы необходимы для строительства и кто должен их поставить.

При строительстве на ядерных объектах использовали материалы от западных компаний, например, цемент и штукатурку, клеи, изоляцию и утеплитель. Особым спросом пользуется продукция компании Knauf, отмечает Der Spiegel. Компания публично дистанцировалась от своего российского бизнеса, однако авторы расследования утверждают, что она сохраняет полный контроль над своими «дочками» в России. При этом представители Knauf заявили, что «осуждают агрессивную войну России против Украины», а также намерены выйти из своего российского бизнеса.

По информации европейских военных экспертов, воинские части, подобные частям в Ясном, получили на вооружение стратегические ядерные комплексы «Авангард», пишет Der Spiegel.

Авторы расследования также получили спутниковые снимки, сделанные в районе города Ясный, на них можно различить некоторые здания, например, характерную круглую сторожевую башню. По словам журналистов, база в Ясном — одна из 11 точек в России, откуда могут быть запущены ракеты с ядерными боеголовками. По оценке экспертов, у России около 900 ядерных боеголовок.

О ядерных угрозах России

О ядерном конфликте России и Запада в последнее время говорят так часто, что становится по-настоящему тревожно. Мы и правда на пороге чего-то страшного? Разбираем эскалацию, в которой смешались шантаж, блеф и пугающая неизвестность

О ядерных угрозах России

О ядерном конфликте России и Запада в последнее время говорят так часто, что становится по-настоящему тревожно. Мы и правда на пороге чего-то страшного? Разбираем эскалацию, в которой смешались шантаж, блеф и пугающая неизвестность

Воинские части Ракетных войск стратегического назначения, по мнению экспертов, стали уязвимы — чертежи не должны были попасть в открытый доступ ни в каком виде

Уровень детализации полученных материалов делает новые крупные базы ядерного оружия уязвимыми для нападения, отмечает Danwatch, ссылаясь на слова экспертов. Директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, который десятилетиями следит за развитием арсеналов ядерных держав, назвал «совершенно невероятным», что журналистам удалось найти такую информацию о российских ядерных объектах.

Британский военный аналитик Филип Ингрэм считает, что публикация обнаруженных данных «говорит о том, что в России произошел серьезный сбой в процессах и процедурах». «Подобные документы по чрезвычайно чувствительным оборонным проектам не должны были находиться в открытом доступе ни в каком виде, ни в какой форме. Подобные документы имеют огромную ценность», — заявил Ингрэм.

Россия, очевидно, хотела бы скрыть эту информацию, поскольку ее раскрытие делает объекты «потенциально более уязвимыми», считает норвежский военный эксперт Том Рёсет. По его мнению, обнаруженные документы подтверждают, что Россия действительно модернизирует стратегические ядерные силы и «за высокопарными словами о новых типах оружия и инфраструктуре стоят вполне конкретные действия».

Том Рёсет допустил, что хотя две воинские части в Ясном сейчас находятся в состоянии боевой готовности, из-за публикации материалов об этих объектах России придется внести некоторые изменения, например, укрепить некоторые места бетоном. «Проблема в том, что изменение инфраструктуры на этих объектах стоит больших денег», — добавил он.

По мнению Ханса Кристенсена, действия российских властей в первую очередь говорят о том, что Россия модернизирует старые системы советской эпохи, но это значимым образом не меняет «хрупкий баланс между сверхдержавами».

Источники Danwatch и Der Spiegel заявили, что западные спецслужбы пристально следят за модернизацией ядерных сил России. Датская служба оборонной разведки сообщила журналистам, что «внимательно следит за развитием военного потенциала России, в том числе за развитием ее ядерных объектов». Западные спецслужбы назвали удивительным то, что в открытом доступе оказалась конфиденциальная информация, пишет Der Spiegel, но «с другой стороны, Москва стремится к определенной степени прозрачности: они хотят показать, что у них есть».

Авторы расследования обратились в Минобороны России с просьбой прокомментировать, считают ли российские военные публикацию чертежей в открытом доступе нарушением безопасности. Также они спросили, могут ли документы раскрыть уязвимые места воинских частей. В министерстве не ответили на запрос журналистов.

Как подготовиться к ядерной войне

Как выжить при ядерной катастрофе Мы очень надеемся, что эта инструкция «Медузы» вам никогда не понадобится

Как подготовиться к ядерной войне

Как выжить при ядерной катастрофе Мы очень надеемся, что эта инструкция «Медузы» вам никогда не понадобится