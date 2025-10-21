«У кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты». Константин Эрнст призвал «промоутировать» систему «Орешник» ради имиджа России

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил продвигать отрасли, в которых у России есть преимущество. Он заявил об этом 21 октября, выступая в Москве на международном экспортном форуме «Сделано в России». Внимание на выступление Эрнста обратило издание «Агентство».

«Драматические события, которые мы в последние годы переживаем, тоже имеют имиджевую составляющую. Сколько мы слышали про совершенство западных систем „Пэтриот“, „Абрамсов“ и других? Да, ну выяснилось, что не все так сложно и все преодолимо. А экспорт выставочного образа „Орешника“ произвел очень правильное впечатление и создал нужный образ у тех, кто сомневался, потому что у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты», — заявил Эрнст, выступая на пленарной дискуссии «Россия — миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи».

Эрнст призвал «перестать скромничать» и «без лишних сомнений промоутировать, показывать, и в общем, гордиться» теми отраслями, в которых у России есть «безусловное преимущество».

«У нас есть мощное преимущество во многих отраслях, в том числе, которые считаются изначально каким-то достижением Запада. Но лучшим истребителем мира на данный момент по всеобщему признанию является Су-57. И вот мы показывали много сюжетов о том, как в Китае смотрят за выступлением Су-57. Это мощнейший акт образа страны, не только продажи современного истребителя, а образа страны, который тянет за собой все остальное», — заявил Эрнст.

Вооруженные силы РФ в ноябре 2024 года нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник». Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты. Позже Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия».

