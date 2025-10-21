Илью Варламова и Анну Монгайт внесли в реестр «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг обновил реестр «террористов и экстремистов». В него попали 69 человек, в том числе блогер Илья Варламов, политолог Сергей Медведев и ведущая телеканала «Дождь» Анна Монгайт.

Рядом с их именами нет никаких пометок, из чего следует, что власти РФ считают их «причастными к экстремистской деятельности».

Люди, включенные в реестр Росфинмониторинга, не могут совершать банковские операции — их счета в России блокируют.

В августе 2025 года суд в Москве заочно приговорил Илью Варламова к восьми годам колонии общего режима, признав блогера виновным по статьям о распространении «фейков» об армии и уклонении от обязанностей «иноагента». Также ему назначили штраф в размере 99,5 миллиона рублей.

Анна Монгайт заочно приговорена к пяти годам колонии по делу о военных «фейках».

Сергей Медведев заочно приговорен к десяти годам колонии по обвинениям в повторной «дискредитации» армии и военных «фейках».