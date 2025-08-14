Мещанский суд Москвы приговорил блогера Илью Варламова к восьми годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона».

Варламова признали виновным по статьям о «фейках» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

Дело о «фейках» против Варламова завели из-за его высказываний об обстрелах жилых домов в Кривом Роге и Одессе в одном из роликов на ютьюб-канале блогера. Поводом для обвинений по «иноагентской» статье стало то, что Варламов «неоднократно, а именно 19 раз» не исполнял требования властей для «иноагентов».

Суд также оштрафовал блогера на 99,5 миллиона рублей. Это доход Варламова за 2023 год — «иноагентская» статья позволяет взыскать доход осужденного за двухлетний период, уточнила «Медиазона».

Накануне обвинение просило приговорить Варламова к восьми годам лишения свободы и штрафу в 99 миллионов рублей. Суд полностью удовлетворил это требование.

Илья Варламов не живет в России с начала полномасштабной российско-украинской войны. Минюст России объявил блогера «иностранным агентом». В России Варламова заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Суд в Москве наложил арест на его счета.

Репрессии в России

Убийства. Пытки. Сроки за слова. Всплеск ксенофобии «ОВД-Инфо» подводит итоги 2024 года — одного из самых страшных в современной истории. К сожалению, репрессии в РФ продолжают набирать обороты

Репрессии в России

Убийства. Пытки. Сроки за слова. Всплеск ксенофобии «ОВД-Инфо» подводит итоги 2024 года — одного из самых страшных в современной истории. К сожалению, репрессии в РФ продолжают набирать обороты