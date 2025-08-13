Обвинение запросило для Ильи Варламова восемь лет лишения свободы и штраф в размере 99 миллионов рублей

Представитель прокуратуры в ходе прений в Мещанском суде Москвы попросил приговорить блогера Илью Варламова к восьми годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Обвинение также просит оштрафовать блогера на 99 миллионов рублей.

Варламову заочно предъявили обвинения в уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК) и в распространении военных «фейков» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Дело о «фейках» против Варламова завели из-за его высказываний об обстрелах жилых домов в Кривом Роге и Одессе в одном из роликов на ютьюб-канале блогера, пишет «ОВД-Инфо».

«О том, что русские успешно обходят санкции на западе открыто заговорили после бомбежек Кривого Рога и Одессы. 13 июня 2023 года в результате попадания в жилой дом российской ракеты погибли 13 человек и еще 36 пострадали, на следующий день был нанесен новый ракетный удар, уже по Одессе. На этот раз обошлись без жертв, но серьезные повреждения получили школы, жилые комплексы, магазины в центре города», — сказал Варламов в ролике о том, как РФ обходит западные санкции.

Илья Варламов уехал из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. В марте 2023-го Минюст России объявил блогера «иноагентом». В России Варламова заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Суд в Москве наложил арест на его счета.