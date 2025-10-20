Армия обороны Израиля заявила о возобновлении режима прекращения огня в Газе

В секторе Газа возобновился режим прекращения огня, прерванный накануне, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС ЦАХАЛ приступил к возобновлению соблюдения режима прекращения огня в соответствии с условиями соглашения», — говорится в заявлении.

Военные добавили, что продолжат соблюдать соглашение о прекращении огня и будут «решительно реагировать на любые его нарушения».

19 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по «десяткам террористических объектов» по всему сектору Газа, обвинив ХАМАС в нападении на израильских военных. По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС обстреляли транспортное средство, в результате чего погибли двое израильских военнослужащих. Израиль в ответ нанес удары по складам оружия, огневым точкам и инфраструктуре ХАМАС, а также уничтожил около шести километров подземных тоннелей, заявили в ЦАХАЛ. По данным контролируемого ХАМАС Агентства гражданской обороны Газы, в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 45 человек.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября, а 13 октября ХАМАС освободил 20 остававшихся в живых израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, которых Израиль выпустил из тюрем. Помимо этого, ХАМАС должен вернуть еще 28 тел заложников, погибших в плену, но пока возвращены еще не все.

