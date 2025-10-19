Армия обороны Израиля отчиталась о нанесении авиаударов по Газе. Это ответ на атаку ХАМАС, в результате которой погибли двое солдат

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов в секторе Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

По утверждению военных, целями ударов были склады с оружием, огневые точки и другая инфраструктура, используемая для террористической деятельности. Также в ЦАХАЛ отчитались об уничтожении шести километров подземных тоннелей.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что атаки были ответом на нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС. Ранее стало известно, что утром террористы атаковали патруль в Рафахе — на территории, которая по соглашению о прекращении огня остается под контролем Израиля.

По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС обстреляли транспортное средство с военными из РПГ, в результате чего двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Представитель кабмина Израиля анонимно заявил 12-му телеканалу, что Иерусалим не хочет возобновлять боевые действия. Как и представители ЦАХАЛ, он подчеркнул, что авиаудары были лишь ответом на атаку ХАМАС, и предупредил, что подобным образом Израиль будет реагировать на любые нарушения режима перемирия со стороны террористов.

Как сообщает «Би-би-си», в ХАМАС, в свою очередь, заверили, что тоже привержены соглашению о прекращении огня. В заявлении террористической группировки говорится, что у нее нет оперативной связи со своими боевиками в Рафахе и руководство ХАМАС «не имеет отношения к происходящему в этих районах».

Соглашение о прекращении войны в Газе вступило в силу 13 октября. В соответствии с ним, ХАМАС отпустил всех живых заложников и начал передачу тел погибших. Израиль выпустил из тюрем несколько сотен палестинских заключенных и приступил к поэтапному выводу войск из сектора Газа.

Госдеп США 18 октября со ссылкой на «достоверные данные» заявлял, что ХАМАС планирует атаки на жителей Газы. В Вашингтоне предупредили, что это станет «прямым и серьезным нарушением» соглашений о прекращении огня.