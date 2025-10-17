CNN: США стали делиться с Украиной данными для ударов по объектам в глубине России после саммита на Аляске

США расширили обмен разведданными с Украиной, включив в него информацию о целях в глубине России, после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, пишет CNN со ссылкой на два источника.

По словам собеседников телеканала, данные, предоставленные Вашингтоном Киеву, касались российских энергетических объектов и инфраструктуры, которые ранее администрация Трампа считала недопустимыми целями. Белый дом просил Украину воздержаться от ударов по нефтяной, газовой и энергетической инфраструктуре России перед саммитом. Но когда Трамп и Путин покинули Аляску без заключения соглашения о мире, США дали Украине «зеленый свет» на возобновление атак по этим целям, пишет CNN.

Сейчас Украина приняла целенаправленную стратегию ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры, говорит источник телеканала. Удары по энергетике Киев считает одним из немногих оставшихся способов добиться стратегического эффекта.

17 октября Владимир Зеленский, уже прилетевший в Вашингтон, встретится с Трампом. Ожидается, что в ходе этой встречи он будет добиваться предоставления Украине дальнобойных ракет «Томагавк», способных поражать цели в глубине России. В последние Трамп давал понять, что «открыт для этой идеи», пишет CNN. Однако вечером 16 октября президент США, отвечая на вопросы журналистов, отметил что «Томагавки» «нужны нам самим».

Саммит на Аляске проходил 15 августа на военной базе в Анкоридже. Это была первая личная встреча Трампа и Путина с 2019 года. По итогам встречи соглашение о прекращении огня заключено не была, хотя на его необходимости настаивали и Зеленский, и европейские лидеры. С осени Россия вновь нарастила масштаб ударов по украинской энергетике, оставляя без света целые города.

16 октября Трамп провел очередной телефонный разговор с Путиным, который продлился около двух часов. По итогам этого разговора, по словам Трампа, лидеры двух стран договорились о встрече делегаций, а также о личной встрече, которая пройдет, предварительно, в Будапеште.

