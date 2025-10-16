В Воронеже расследуют дело о хищениях при поставке «зубов дракона» на границу с Украиной. Обвиняемый почти сразу подписал контракт с Минобороны

В Воронеже расследуют уголовное дело о хищениях при поставке «зубов дракона» — противотанковых бетонных пирамид для обороны границы с Украиной. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уголовное дело возбудили в марте 2024 года. Бетонные пирамиды производила местная компания «Энергостройкомплекс» и поставляла по договору со структурой Корпорации развития Курской области в этот регион. «Зубы дракона» устанавливались на границе с Украиной в Глушковском и Кореневском районах. Для перевозки пирамид владелец «Энергостройкомплекса» Иван Давыдов привлек транспортные компании, в том числе фирму своего знакомого Вадима Субботина «Авира».

Структура Корпорации развития заключила с «Авирой» контракт на поставку около пяти тысяч бетонных пирамид. В задачу «Авиры» входило перевезти пирамиды на границу и передать производителю более 42 миллионов рублей за их изготовление. Как пишет «Коммерсант», пирамиды были поставлены, но деньги изготовитель не получил.

В октябре 2024 года обвинение в хищении предъявили владельцу «Авиры» Вадиму Субботину. Находясь под подпиской о невыезде, он заключил контракт с Минобороны, чтобы уехать на войну в Украине. В связи с этим расследование приостанавливали.

Представители «Энергостройкомплекса» заявляют, что Субботин не находится в «зоне », а систематически появляется в Воронеже и продолжает вести бизнес. Они требуют арестовать его имущество, в том числе автомобили, записанные на членов его семьи. «Все следствие ведется по ходатайствам потерпевших. Сейчас я буду настаивать на его возобновлении, чтобы следователь реализовал постановления суда об аресте имущества. Потому что разрешения есть, но сами аресты так и не наложены. И периодически разные люди видят Субботина здесь, и передвигается он не на военной технике, а на автомобилях премиум-класса», — рассказала адвокат Наталия Сердюкова.

Адвокат Субботина Александр Греков заявил, что информация о том, что его подзащитный находится в Воронеже, не соответствует действительности. «Это неправда. Он находится в зоне боевых действий», — сказал он. Вину Субботин отрицает.

В конце 2024 года было арестовано руководство Корпорации развития Курской области и компаний-подрядчиков. Под стражей оказались в том числе гендиректор корпорации Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова (сестра Владислава Мартьянова). В апреле нынешнего года по делу был арестован бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Самоубийство Романа Старовойта связывают с делом о хищениях при строительстве оборонительных линий в Курской области Что об этом известно? Кто проходит по делу? Сколько, по версии следствия, было украдено денег?

