В Петербурге на 13 суток арестовали певицу Наоко. Она исполняла песни «иноагентов»

Обновлено. Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на 13 суток Диану «Наоко» Логинову, признав ее виновной в организации митинга, повлекшего нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). В полиции Петербурга заявили, что второй протокол о «дискредитации» армии будет направлен в суд после того, как истечет срок ареста Логиновой.

На 18-летнюю студентку музыкального училища имени Римского-Корсакова и вокалистку уличной группы «Стоптайм» (Stoptime) из Петербурга Диану «Наоко» Логинову составили административные протоколы о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) и организацию митинга с нарушением общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП). Об этом сообщают местные издания «Фонтанка», «Бумага» и «Ротонда».

Логинову задержали накануне. Ночь девушка провела в отделении полиции. Днем 16 октября ее доставили в Дзержинский районный суд Петербурга, который рассмотрит ее административное дело.

«Медиазона» опубликовала видео из здания суда. На нем Логинову ведут в наручниках. Sotavision отмечает, что певица выглядит подавленно, на журналистов реагирует с раздражением и от комментариев отказывается.

По данным «Бумаги», под преследование также попали гитарист и барабанщик «Стоптайм», но их в суд не доставили.

Поводом к преследованию стали завирусившиеся видео с выступлениями «Стоптайм» на Невском проспекте, на которых музыканты исполняли песни артистов, объявленных «иноагентами» — Монеточки, Noize MC, Земфиры и «Порнофильмов». В частности, провластные активисты пожаловались на уличный концерт 11 октября, где группа вместе со зрителями поет песню «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC. Весной 2025 года суд в Петербурге объявил эту композицию «запрещенной в России информацией», поскольку она «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».

