Президент США Дональд Трамп посмертно наградил консервативного активиста Чарли Кирка медалью Свободы. Награду получила вдова Кирка — Эрика.

Церемонию награждения Трамп провел через несколько часов после того, как вернулся в Белый дом после поездки на Ближний Восток. По словам президента США, он раздумывал, не перенести ли награждение на другой день, но не стал делать этого, так как награду важно было вручить в день, когда Чарли Кирку исполнилось бы 32 года.

Президентская медаль Свободы — высшая гражданская награда в США. Ее вручают как американцам, так и иностранцам за выдающийся вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов США, защиту мира во всем мире, а также за вклад в культуру и другие общественные, государственные или частные инициативы.

За первый срок на посту президента Трамп, напоминает CNN, наградил медалью Свободы 24 человек, в том числе Элвиса Пресли.

Чарли Кирк — консервативный активист, сторонник Дональда Трампа —был убит 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. По обвинению в убийстве Кирка задержан 22-летний Тайлер Робинсон.

На церемонии прощания с Кирком присутствовали десятки тысяч человек, в том числе президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Из-за высказываний об убийстве Кирка был временно отстранен от эфира популярный ведущий Джимми Киммел, а как минимум шестеро иностранных граждан лишились американских виз. Как объявил Госдепартамент, «США не обязаны принимать у себя иностранцев, желающих смерти американцам».

