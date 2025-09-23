Joe Raedle / Getty Images

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка 10 сентября стало важнейшим политическим событием в США и вызвало большой резонанс во многих других странах. Благодаря соцсетям и YouTube он был хорошо известен за пределами Соединенных Штатов, многие консерваторы перенимали его риторику. Российская государственная пропаганда тоже не обошла вниманием его гибель. Из нее, конечно, невозможно узнать, насколько противоречивой фигурой Кирк был при жизни: он предстает поборником традиционных ценностей, миротворцем и сторонником политики РФ. Вот основные тезисы российской пропаганды о Чарли Кирке и его убийстве.

Убийство Кирка означает, что Америка на грани гражданской войны

Политолог Елена Супонина: Это совершенно не похоже на тот образ демократии, который американское руководство пыталось изобразить все последние годы. <…> Америка опасно расколота. Если не это назвать предвестием возможной будущей гражданской войны, то что тогда можно назвать этим? Общество расколото, а у Трампа не остается никаких других средств воздействия, кроме ужесточения. <…> Это наверняка не последнее политическое убийство в США.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов: Конечно, это не убийство Кеннеди, но с убийством Мартина Лютера Кинга по возможным политическим последствиям это можно сравнить. Это было в 1968 году и вызвало очень серьезные расовые беспорядки тогда в Америке.

Военный аналитик Алексей Леонкин: Америка находится в раздрае. Политика Трампа — избавиться от лишних конфликтов — направлена на то, чтобы сосредоточиться на внутренних [проблемах]. Но ему не дают. Ему еще и посылают сигналы: если ты не будешь заниматься Украиной, Ближним Востоком, то с твоим окружением будут происходит такие события. <…> Я думаю, [Трамп] понял, что , которому он противостоит, фактически объявил охоту.

Кирк был за традиционные ценности

Владимир Соловьев, телеведущий

Чарли Кирк, молодой парень с красавицей женой и двумя детьми, был представителем настоящей Америки, которая проступает сегодня за омерзительным лицом woke-движения, ультралиберальным, антихристианским, богоборческим. Он свою жизнь посвятил борьбе за традиционные ценности. Это, конечно, страшный приговор Америке. Это свидетельство гражданской войны, которая идет там в каждом городе. Некоторые называют Чарли Кирка сакральной жертвой. Наверное, можно и так считать.

В эпоху постправды, релятивизма и воинствующего либерализма, когда реальность конструируется СМИ и социальными сетями, а конформизм стал нормой, истина тонет в море политкорректности. Чарли Кирк осмелился идти против течения. Он не признавал полутонов, компромиссов и сделок с совестью. Ему было плевать на то, что модно, что принято, что диктует толпа. Он позволял себе небывалую в наше время роскошь — называть вещи своими именами, даже если это означало, что за таким царственным выбором без всяких сомнений неизбежно придет череда расплат, вплоть до самых страшных.

Что особенно восхищает в фигуре Чарли Кирка — это его готовность идти со словом о Царствии Небесном, о традиционных ценностях, о консервативных принципах в самые, казалось бы, неподходящие места, обитатели которых в большинстве своем и слышать ничего подобного не желают! Он выбрал «миссионерское поле», быть может, самое важное, но, как мы убедились, отнюдь не безопасное, примерно такое же, как проповедь где-нибудь в племени людоедов. Студенческие кампусы, молодежная среда поколений Z и Y.

, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций

Провел очень позитивные переговоры с Русской православной церковью о признании духовного вклада Чарли Кирка в христианство. Мы ожидаем, что вскоре церковь опубликует статью о том, как он продвигал дело христианства. Наследие Чарли не знает границ.

Кирк выступал с пророссийских позиций

Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций

Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Хотелось бы все-таки напомнить, что он [Кирк] по-настоящему призывал к миру на Украине, видел первопричины конфликта, давал оценку действиям киевского режима, направленным на убийство собственных же граждан.

Он не боялся называть вещи своими именами и квалифицировать действия своих же соотечественников, граждан США, которые при предыдущей администрации всю эту трагедию «экспансировали». <…>

Реакция на трагедию стала очередным проявлением укоренившегося на ультралиберальном Западе восприятия насилия и террора как допустимого способа борьбы с несогласными и подавления инакомыслия. <…>

Будем следить за этой ситуацией. Она доказывает, что Западу в первую очередь надо решать собственные вопросы и проблемы, потому что они колоссальны. Никакого морального права на поучение других, и тем более наказание других у них нет, пока такие вещи не искоренены. Говорю не о преступлении как таковом, а об отсутствии должной реакции на это преступление.

В США застрелен Чарли Кирк — консервативный активист, ведущий подкастов и сторонник Трампа. Его называли одним из самых влиятельных голосов MAGA Президент США распорядился приспустить флаги по всей стране

