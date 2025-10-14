Суд изъял у бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова около 100 объектов недвижимости на сумму более девяти миллиардов рублей

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства имущество и активы бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова, передают РБК и ТАСС.

В числе активов Момотова — около 100 объектов недвижимости на сумму не менее девяти миллиардов рублей, включая сеть бизнес-отелей Marton, связанных с ним. «Ведомости» уточняют, что конфискованы 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг отелей сети Marton.

В суде Момотов, как передает телеграм-канал «Осторожно, новости», заявил, что его основные заработки относятся к периоду, когда он преподавал в университете, а в течение своей судейской карьеры он заработал 75–85 миллионов рублей и не смог на них купить даже квартиру в Москве. Участие в отельном бизнесе Момотов отрицал.

На одном из предыдущих заседаний по делу обвинение заявило, что Момотов использовал свой судейский статус и неприкосновенность для прикрытия деятельности сети отелей Marton, где оказывали секс-услуги. «Также Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 миллионов рублей и до сих пор не погашен», — заявил представитель прокуратуры на заседании Останкинского районного суда Москвы.

Виктор Момотов занимал пост судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013-м его избрали секретарем пленума Верховного суда, а в 2019-м он вошел в состав президиума. В 2016 году Момотова избрали председателем Совета судей России, а в декабре 2022-го — переизбрали на новый срок.

В сентябре Генпрокуратура подала иск с требованием изъять у Момотова около 100 объектов недвижимости на сумму около девяти миллиардов рублей. Обвинение утверждало, что Момотов, несмотря на запрет заниматься предпринимательской деятельностью, участвовал в гостиничном бизнесе на территории ряда регионов. Ответчиками по иску также проходили владелец сети отелей Marton Андрей Марченко, которого ведомство назвало в иске «краснодарским представителем криминалитета», и его сын Иван. Момотов называл выдвинутые против него обвинения «клеветническими».