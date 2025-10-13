Цена золота обновила исторический максимум. Аналитики прогнозируют рост до 5000 долларов за унцию в 2026 году

Золото на бирже COMEX в понедельник, 13 октября, торгуется возле отметки 4100 долларов за унцию, обновив исторический максимум. В ходе торгов цена золота достигала 4104 доллара за уницю. На момент написания новости золото торговалось по 4095 доллара за унцию (+2,39%).

Аналитики Bank of America на фоне роста цен на золота обновили прогноз на 2026 год. Теперь они считают, пишет Reuters, что в будущем году цены на золото могут подняться до 5000 долларов за унцию. Среднегодовая цена прогнозируется на уровне 4400 долларов за унцию.

Ранее пересмотрели свой прогноз и в Goldman Sachs. Теперь там ожидают, что цена золота к декабрю 2026-го вырастет до 4900 долларов за унцию, а среднегодовая цена будет 4525 долларов.

Рост цен на золото обусловлен повышенным спросом инвесторов на этот драгоценный металл на фоне политического кризиса во Франции, а также угроз президента США Дональда Трампа начать новый виток торговой войны с Китаем.